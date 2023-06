Milano si prepara a tornare sull’Isola che non c’è con Peter Pan – Il Musical

Grande attesa per il ritorno di uno dei musical più amati e longevi del panorama teatrale italiano: Peter Pan– Il Musical tornerà a volare al TAM Teatro Arcimboldi dal 21 dicembre al 14 gennaio 2024 e poi in tour nei principali teatri.

Nel ruolo di Capitan Uncino un interprete dal carisma straordinario e dalla voce potente come Giò Di Tonno che si calerà nei panni del temibile e perfido nemico di Peter Pan.

Presentato da Alveare Produzioni, PETER PAN – Il Musical è un sorprendente successo lungo 17 anni.

Dal 2006, quando debuttò per la prima volta, lo spettacolo ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 950 repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis.

Riconoscimenti che testimoniano l’affetto del pubblico per questa fortunata produzione.

Lo show vanta la regia di Maurizio Colombi e le musiche indimenticabili di Edoardo Bennatoche trasportano gli spettatori in un viaggio emozionante e coinvolgente, in cui la fantasia si mescola con la realtà, regalando momenti di pura meraviglia.

Cuore pulsante dello spettacolo è proprio la colonna sonora: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzonidi EdoardoBennato tratte dal mitico album del 1978 Sono solo canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino“, “La fata“, “Viva la mamma” e molte altre, fino alla celeberrima “L’isola che non c’è“.

I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino“.

Altro punto di forza dello spettacolo sono i 21 artisti in scena, diretti da Maurizio Colombi, che animano un mondo magico arricchito di effetti speciali come il volo di Peter.

Sullo sfondo, la fatina Trilli, gli immancabili duelli con Capitan Uncino e i suoi pirati, il simpatico Spugna, la vivace compagnia dei Bimbi Sperduti, Giglio Tigrato e il sinistro ticchettio dell’astuto Coccodrillo che terrorizza Uncino.

Il cast completo, capeggiato da Giò Di Tonno nuovamente in un ruolo da protagonista dopo il tour, ovunque sold out, del ventennale di Notre Dame de Paris, sarà annunciato nelle prossime settimane.

PETER PAN – Il Musical in Italia è andato in scena nei maggiori teatri: dal Teatro Arcimboldi di Milano all’Arena di Verona, dal Teatro Sistina di Roma al Teatro Antico di Taormina e ora si prepara a volare nuovamente sul suolo italiano per un nuovo entusiasmante tour 2023-2024.

