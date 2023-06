Sam Smith annuncia la cover Amazon Original di “Beautiful”

Amazon Music presenta con orgoglio la cover Amazon Original dell’artista/cantautore multi-platino Sam Smith, vincitore di GRAMMY®, BRIT, Golden Globe e Oscar, di “Beautiful”, resa famosa da Christina Aguilera e scritta dalla cantautrice/musicista Linda Perry, e ora disponibile. Smith ne dà un nuovo significato con una performance mozzafiato, sorprendente e piena di sentimento. Sostenuta da corde celestiali, la produzione ridotta al minimo ne sottolinea la consegna potente. Ascolta “Beautiful” QUI in esclusiva su Amazon Music.

“Sono un grande fan di Christina da sempre e non dimenticherò mai la prima volta che ho sentito ‘Beautiful’ e come mi ha ‘parlato’ personalmente”, ha detto Smith. “La canzone è un vero inno di accettazione e continua a ispirarmi con il suo importante messaggio di non smettere mai di celebrare chi sei. Sono onorato di avere l’opportunità di offrire la mia interpretazione.”

Ascolta il brano di Sam Smith – ‘Beautiful’ qui:

http://smarturl.it/SamSmithBeautiful

L’Amazon Original di Sam Smith guida “PROUD“, la playlist di Amazon Music con nuova musica dei creatori LGBTQ+. “PROUD” è presente insieme alle più popolari playlist del Pride Month, tra cui “Pride Hits“, “Pride Classics” e “Orgullo“.

Inoltre, The Walk-In, la serie digitale di Amazon Music presentata da Mo Heart, continuerà a mettere in luce artisti LGBTQ+ con tutti i nuovi episodi. In onda esclusivamente sul canale YouTube di Amazon Music e su Amazon Music, la serie vede i più grandi artisti della musica portare Heart in un tour personale dei loro armadi e delle storie che li vestono. I fan possono ora vedere in streaming nuovi episodi in cui Big Freedia e Trixie Mattel discutono dei loro outfit più memorabili e i loro look più spettacolari.

“Ero così eccitato per la quarta stagione di The Walk In e far parte di DJ Mode. Avere queste opportunità mi ha permesso di mostrare la mia vera essenza e portare la mia creatività al livello successivo. Attraverso le mie selezioni e interviste su DJ Mode, ho voluto creare uno spazio in cui le persone possano lasciarsi andare, sentirsi potenziate e celebrare la propria individualità.

Con The Walk In, mi è sempre piaciuto aiutare i miei ospiti a sentirsi a proprio agio a sfoggiare le loro mode senza giudizio. Speravo di catturare il nucleo di pura gioia, espressione di sé e amore impenitente per la moda con The Walk In e la musica per DJ Mode.”

