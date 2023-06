Valeria Golino riceverà il Premio Siae Sguardi di Cinema e la sceneggiatrice Francesca Marciano il Premio Ravesi Dal Testo Allo Schermo: due ‘Donne Oltre Confini’ per ricordare, in vista del centenario dalla nascita, la grande artista siciliana Goliarda Sapienza

Il Festival Internazionale del Documentario Narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani annuncia le prime anticipazioni sul programma della XVII edizione (14/17 settembre), intitolata Donna Oltre Confini. Una scelta nata dal desiderio di raccontare il ruolo di avanguardia sociale e culturale che hanno oggi le donne in Europa e nel mondo, alla ricerca di nuovi orizzonti di libertà, oltre il genere e i confini. Online sul sito www.salinadocfest.it il bando del Concorso Nazionale Documentari SDF 2023, dedicato al tema. Nella giuria, presieduta da Francesca Marciano, Anastasia Plazzotta (distributrice) e John Vignola (giornalista).

L’attrice e regista Valeria Golino e la sceneggiatrice Francesca Marciano – reduce dal successo de Il sol dell’Avvenire – saranno ospiti del SalinaDocFest il 15 settembre. Insieme parleranno della nuova serie tv ispirata al romanzo postumo di un’altra grande donna oltre confini del nostro Novecento, Goliarda Sapienza (1924 – 1996), L’arte della gioia. È il debutto assoluto come regista televisiva di Valeria Golino, e andrà in onda dopo l’estate in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa.

Nel cast della serie, prodotta da Sky e da Viola Prestieri per HT Film, Jasmine Trinca, Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce, Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata. Si tratta di un’autobiografia immaginaria e un romanzo di formazione, dalla scrittura libera e disinibita, che segue come in un flusso ininterrotto di coscienza le vicende di Modesta e il suo percorso di liberazione dalle violenze del passato attraverso l’arte della gioia.

A Francesca Marciano – che insieme a Valeria Golino, Luca Infascelli, Valia Santella e Stefano Sardo ha scritto la sceneggiatura della serie – sarà consegnato il PREMIO RAVESI DAL TESTO ALLO SCHERMO, riconoscimento SDF dedicato al mondo della Letteratura e deciso dal Comitato d’onore.

A Valeria Golino andrà il PREMIO SIAE SGUARDI DI CINEMA, un riconoscimento all’impegno e al successo del suo lavoro come regista. Il Premio Siae è nato nel 2017 per dare un valore istituzionale all’attenzione che il festival del documentario riserva ogni anno al cinema di finzione più vicino alle sue tematiche.

