Rossana Casale candidata al Premio Tenco 2023

Rossana Casale è candidata al Premio Tenco 2023 nella categoria Miglior Album di Interprete con il disco Joni pubblicato il 4 novembre su etichetta Incipit Records e distribuito da Egea Music

Il nuovo lavoro di Rossana Casale dedicato a Joni Mitchell che ha festeggiato il suo compleanno il 7 novembre, a pochi giorni dalla pubblicazione.

14 tracce più un inedito In and out of line omaggio della Casale alla stessa Mitchell.

Joni, è riferimento da sempre di tutta la mia musica. Creato in studio insieme ai miei musicisti, l’album è stato arrangiato e cantato con tutta l’attenzione e il rispetto per questa immensa artista, che vive da sempre in un voluto equilibrio tra pop d’autore e jazz. È l’incontro tra la mia voce e la sua, il mio racconto dentro e fuori le sue righe. I testi della Mitchell sono poesie delicate fatte di immagini in cui ti specchi e che ti rimangono addosso. Rossana Casale

