Pubblicato The Revivalist di Letizia Dei e Michele Papadia

Disponibile in versione fisica e digitale il bellissimo The Revivalist di Letizia Dei (Voce) e Michele Papadia (Piano e Organo Hammond) uscito per l’etichetta Ema Vinci Records L&C

“Dopo la pubblicazione di alcuni inediti nel giugno 2020 (If I, You Are the Reason e Look at me, attualmente disponibili sulle piattaforme digitali), abbiamo pensato a come proseguire la nostra collaborazione cercando un ambito musicale comune che ci rappresentasse ed è stato naturale incontrarsi nel gospel – dichiarano gli autori -.

Non sapevamo bene cosa ne sarebbe uscito ma abbiamo deciso che non sarebbe stato un disco ‘montato’ ma suonato, in presa diretta, perché si potessero trattenere tutte le emozioni e i percorsi che ogni canzone ci ha suggerito. Il lavoro in studio è stato suddiviso in tante sessioni quante sono le canzoni. Un grande impegno ma ne siamo usciti molto soddisfatti” aggiungono.

The Revivalist è il nome di una delle prime raccolte storiche di Inni e Spirituals edite della

tradizione afroamericana.

Da questo innario fondamentale Letizia Dei e Michele Papadia attingono idee e spunti per la loro track list, in cui elementi tipici della tradizione spiritual e gospel si fondono sapientemente con la vocalità classica e la sensibilità jazzistica arrivando ad un sound molto intenso e personale.

“Per noi un bellissimo viaggio, che ci ha aiutato, attraverso il confronto delle nostre diverse esperienze musicali, a scendere in profondità di noi stessi per trovare una sintesi affine ad entrambi… una bella sfida!” hanno commentato gli autori.

Separatamente infatti, entrambi cantano e suonano musica gospel da più di venti anni anche se il loro percorso musicale è molto diverso: Letizia Dei, oltre alla musica gospel, canta repertorio classico operistico, Michele Papadia è specializzato in musica “black” a tutto tondo, dal jazz, blues e funk al gospel e pop.

Track List

Go Down Moses

Moses (Piano Reprise)

Deep River

Lord How Come Me Here

Were You There (Piano Intro)

Were You There

Tis So Sweet To Trust In Jesus

Tis So Sweet (Piano Reprise)

Over My Head

Over My Head (Piano Reprise)

Nobody Knows

