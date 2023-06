Dal 19 maggio al 18 luglio 2023 lo Spazio Culturale della Stazione Trianon-Masp di San Paolo del Brasile presenta la mostra “Posters” dell’artista italiano Tomaso Marcolla. Collegato a temi attuali come: disuguaglianza di genere, violenza e abusi, crisi economica, solidarietà, salvaguardia dell’ambiente, Marcolla porta al pubblico della Metropolitana una serie di collage digitali che suscitano riflessione su come l’arte può parlare per conto di chi non può esprimersi.

http://www.marcolla.it/ | https://cultura.metrosp.com.br/

Altri articoli di Mostre su Dietro la Notizia