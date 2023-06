Michela Lombardi canta Burt Bacharach a Livorno domenica 25 giugno ore 21,00 Villa Trossi

Per la rassegna “Estate a Villa Trossi” domenica 25 giugno alle ore 21,00 Michela Lombardi incanterà il pubblico con un omaggio al grande autore scomparso lo scorso febbraio.

Dal 2015 la Fondazione Trossi-Uberti promuove nell’omonima villa livornese un cartellone estivo di spettacoli di lirica, teatro, musica classica, folk e jazz nonché conferenze di approfondimento culturale, e questa domenica 25 giugno la rassegna “Estate a Villa Trossi” diretta da Roberto Napoli ospiterà il trio della cantante versiliese Michela Lombardi, accompagnata da Andrea Garibaldi al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso, con il concerto “Walk On By: The Music Of Burt Bacharach”. Un sentito omaggio al grande autore di canzoni americano scomparso lo scorso febbraio.

“Grazie all’amica e collega Karima ho realizzato il sogno di poter firmare un brano con il leggendario Burt Bacharach [“Un domani per noi due”, incisa da Karima: era l’adattamento in italiano di “How the heart knows”, ndr] – dichiara Michela Lombardi – e questo mi fa sentire ancor più vicine le centinaia di melodie indimenticabili che Bacharach ha composto in quasi settant’anni di carriera”.

Programma

Da “Raindrops Keep Falling On My Head” (Premio Oscar per la miglior canzone originale, nella colonna sonora del film del 1969 con Paul Newman e Robert Redford “Butch Cassidy & the Sundance Kid”) a “I Say A Little Prayer” (consacrata da Aretha Franklin), dalla sensuale “The Look Of Love” all’ironica “I’ll Never Fall In Love Again”, dalla dolce “Close To You” (ripresa in tempi recenti anche da Mario Biondi e Jacob Collier) all’accorata “What The World Needs Now”, dalla commovente “Alfie” alla struggente “A House Is Not A Home”, dalla famosa “Arthur’s Theme” (che ricordiamo cantata da Christopher Cross) all’inno all’amicizia “That’s What Friends Are For”.

Sarà inoltre possibile ascoltare Michela Lombardi anche mercoledì 28 giugno alla chiesa di San Frediano a Camugliano, per un concerto della cantante con il Ponsacco Jazz 6tet diretto da Davide Bertini con ospite il grande trombettista jazz Fabrizio Bosso. Il concerto inaugura la rassegna ponsacchina “I Concerti nella Repubblica”, che ha in cartellone nomi importanti come – tra gli altri – Antonella Ruggiero, Peppe Servillo e Luca Ward.

Informazioni per il concerto del 25 giugno a Villa Trossi:

https://www.fondazionetrossiuberti.org/news/estate-villa-trossi-presentata-la-ix-

edizione/

Prenotazione per gli spettacoli 338 5081221 (anche Whatsapp).

Costo biglietti: 10 euro posto unico. Inizio alle ore 21,30.

Segui Michela Lombardi: https://www.michelalombardi.it/singer/

