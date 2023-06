Letizia Dei in My Dream a Montaione (Firenze)

All’interno del nutrito programma dell’Estate Montaianese 2023 martedì 27 giugno ore 21,00 in Piazza della Repubblica andrà in scena la performance My Dream con Letizia Dei e Sam Bertoldi

La performance My Dream, a cura dell’Associazione Borgoalto nasce sulla falsariga della famosa traccia A Dream in Song For Drella, concept album di Lou Reed e John Cale del 1989.

My Dream racconta un’esperienza intima di cambiamento e trasformazione attraverso il testo di Rachele Prisco e l’intervento perfomativo di Letizia Dei e Sam Bertoldi. Il testo è ispirato al lavoro e alla vita di artista che Cale e Reed tracciano nell’album dedicato a Warhol e ne sublima il significato.

Con il testo, che alternerà italiano e inglese, si intersecherà la musica del quartetto pre-registrato insieme alla voce per ricostruire le tappe di questo racconto di formazione artistica e umana in cui tutti possono riconoscersi.

“È la prima volta di questo side project che rappresenta il cuore di quello che sarà il disco Forever Changed in uscita il prossimo autunno – dichiara Letizia Dei -. Siamo pronti ad emozionarci e stupirci martedì sera nel borgo di Montaione dove sarà presente con noi anche l’autrice del testo, Rachele Prisco”.

Montaione

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia