Isabella Biffi – Isabeau: quarta parte della sua intervista

Isabella biffi, in arte Isabeau parla del suo libro “Libera dentro”

Quarta e ultima parte dell’intervista

Di cosa è fatto il tuo presente e qual è il tuo futuro ?

«Sto lavorando molto sul mio mondo interiore e spirituale e prego perché questo mondo così caotico e folle possa ritrovare una certa stabilità e tranquillità. Tutto ciò che ho scritto e che continuo a scrivere è improntato molto sul modo di ritrovarsi a vivere nella PACE e quindi parlare di “Amore” e di “Unione” diventa quasi una necessità.

Ho scritto Musical come “Siddhartha” tratto dal romanzo di Herman Hesse dove ci si mette in discussione sul vero senso della vita e sulle quattro sofferenze della vita: “nascita, vecchiaia, malattia e morte”, La “Luna sulla Capitale” altro musical che parla del viaggio per raggiungere la meta, di come la gioia sia molto più grande quando si è conosciuto il dolore, del Musical desiderato da Papa Francesco “Il figliol Prodigo” che tratta l’importanza della figura del “Padre intesa “padre di famiglia” … Ecco la famiglia, argomento oggi molto discusso ma anche “Sanremo il Musical” divertente e gioioso che ricorda le bellezze del nostro paese, la nostra Musica, il nostro Festival di Sanremo conosciuto al mondo su di uno sfondo di un’ Italia che cambia in continuazione e troppo velocemente….

Ora ho scritto anche una nuova Opera dedicata al nostro mondo e al nostro ambiente… Di come tutto potrebbe essere migliore se lo amassimo e se ci amassimo di più. Sto concludendo la trattativa per l’acquisto di uno splendido teatro dove poter mettere al centro “La bellezza”….Il ritorno ad un’arte che ti arrivi dritta al cuore e che possa commuovere

attraverso la bravura e la professionalità degli artisti che la promuoveranno.

Questo è il mio grande attuale desiderio….. Contribuire ad arricchire nella bellezza una Società imbruttita dal potere, dall’avidità e dalla stupidità perché continuare a parlare di guerre oggi, non solo vuol dire aver capito poco dalla storia ma vuol dire anche non avere il desiderio di costruire qualcosa di buono da lasciare ai nostri successori ed è per questo che mi porto a braccetto tutti i giorni la speranza e mi sforzo nel mio piccolo di contribuire alla bellezza attraverso l’azione, perché solo con azioni rivolte all’unione, alla cultura, alla pace potremo creare un nuovo mondo, forse un mondo migliore», conclude Isabella Biffi

