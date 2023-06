Il Pride a Cinecittà World: domenica 11 giugno

Domenica 11 giugno a Cinecittà World si festeggia l’inclusività e il mondo LGBTQ+ in tutte le sue sfumature. Per la prima volta il Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma ospita il Cinecittà World Pride, manifestazione organizzata con il patrocinio di Roma Pride e del Circolo Mario Mieli, per celebrare la settimana romana del pride: 16 ore di divertimento no-stop, con tantissime attività per tutti.

“Accogliamo con piacere la prima edizione del Cinecittà World Pride, un evento di celebrazione dell’uguaglianza, dell’amore e dell’inclusione – dichiara Stefano Cigarini Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa – È un’occasione per promuovere la sensibilità collettiva del rispetto verso ogni essere umano”.

