Un giorno con Italia Chianello e Giovanni Spinella

Un campanile, le finestre, un cielo azzurro interrotto dal verde degli alberi, un panorama e la musica che va scemando con la voce di Italia Chianello, nata nel 1957, a Paola, in cui si celebra San Francesco, patrono della cittadina sul Tirreno e della Calabria intera. Italia è nata in campagna; una infanzia vissuta nel suo “Eden, dove le immagini fiorite, che si rincorrevano nelle varie stagioni della vita, hanno rallegrato i suoi giorni.

E’ un docufilm intenso quello targato Aletti, ambientato a Tivoli (in provincia di Roma), in cui emergono le emozioni di una coppia, ma anche quelle individuali; mezzo secolo di vita mano nella mano; un cammino cominciato, dapprima, come allieva e professore, poi amici, fino a scoprirsi perdutamente innamorati l’uno dell’altra. Proprio quando si affacciava la paura di non vedersi più a scuola

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Cinema su Dietro la Notizia