Luca Nobis (chitarra), Roberto Gualdi (batteria), Giovanni Amighetti (synths analogici), sono gli E-WIRED EMPATHY, il collettivo musicale

che sarà in concerto sabato 1 luglio, alle ore 21.30, al Palazzo Sormani di Milano (Corso di Porta Vittoria, 6 – biglietti in prevendita su www.vivaticket.com), nell’ambito della rassegna Teatro Menotti in Sormani, per presentare dal vivo i brani contenuti nel loro nuovo omonimo album (Esagono Dischi / The Orchard), disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Special guest della serata Gasandji (voce e chitarra), artista franco-congolese che con il suo timbro avvolgente e magico ha incantato il pubblico di numerosi grandi festival, tra cui il Womad, il Cully Jazz Festival e l’Afrika Festival Wuerzburg, dove ha ricevuto il premio Afrika Festival 2014.

Ospite speciale della serata Moreno “Il Biondo” Conficconi, emblema della musica romagnola, che per l’occasione aprirà lo spettacolo con un personale omaggio alla sua terra duramente colpita dall’alluvione insieme a Fabio Barbero

Introduce la serata il giornalista e critico musicale Enzo Gentile.

Il collettivo musicale sarà live anche domenica 2 luglio alle 18.30 in Piazzale Pablo a Parma all’interno di AHYMÉ Festival-Strade-Vari e mercoledì 5 luglio alle ore 21.30 nel Chiostro di San Francesco, al festival Raccontare il deserto di Pordenone.

