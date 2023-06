Dottor Kaftal, fino a quando rimane a Novate ?

Il medico di base che esercita in via Repubblica a Novate milanese, da qualche settimana aveva appeso un foglio davanti al suo studio, indicando che a fine giugno si sarebbe trasferito a Milano.

Questa notizia ha messo in allarme i suoi pazienti che si aggiungono agli altri cittadini che tra pensionamenti e un decesso, hanno dovuto prendere un medico di base in altri Comuni o addirittura rimanere senza.

La situazione medici

Attualmente la situazione dei medici di base nel territorio novatese e non solo, è molto complicata. Non arrivano sostituzioni, nuovi medici e i cittadini sono in difficoltà. Stiamo parlando di migliaia di persone, che ad oggi devono recarsi in altri studi medici del territorio, indipendentemente da età, patologie e stato di salute. Diversamente, c’è il Pot di Bollate, nell’ex ospedale, ovvero il Presidio Ospedaliero Territoriale aperto in determinate ore del giorno.

Quando il dottor Kaftal andrà via da Novate?

Negli ultimi giorni circolava la notizia che il medico di base, sarebbe rimasto a Novate fino alla fine dell’anno, per un problema burocratico e di tempistiche. Non è così.

Il dottor Kaftal cesserà la sua attività a Novate venerdì 30 giugno e dal lunedì 3, sarà operativo a Milano.

