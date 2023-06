All’interno degli eventi collaterali alla mostra “IMPRONTE – Tessiture Organiche” a cura di Rosella Fusi,

domenica 18 giugno alla Galleria Arti-sta di Monza alle ore 18 il poeta e scrittore Guido Oldani, fondatore del movimento “Realismo Terminale”, presenta il libro VIVERE L’ARTE di Sara Montani.

“E’ il compito che si assume l’arte: moltiplica gli attimi in cui noi incontriamo noi stessi, riuscendo a dare senso a ogni pensiero, a ogni momento della nostra esistenza. A me succede così” (Sara Montani)

“Il lavoro di Sara Montani è una ricerca enciclopedica che supera i generi letterari e unisce materiali e linguaggi diversi.

A tenere insieme quei materiali e quei linguaggi, c’è un unico flo conduttore: la sua capacità di guardare figure e cose comprendendole e immedesimandosi in esse con una sorta di maternage concettuale, che le accoglie con una tenerezza flosofica.



Ci voleva un libro d’artista come questo per dar conto della ricerca, condotta ormai da più di mezzo secolo e fin dall’inizio variegata, dell’artista milanese.



Una antologia di lavori scelti non dall’esterno, dalle ipotesi e dalle preferenze soggettive di un critico, ma da lei stessa.

E questo libro ci fa entrare appunto dall’interno nel suo mondo: un mondo in cui la ricerca espressiva si intreccia sempre a una dimensione di vita”

(Dall’introduzione di Elena Pontiggia)

Sara Montani / Nota biografica

Nata a Milano nel 1951, Sara Monatini è un’artista impegnata nell’indagine della realtà sociale. La produzione artistica abbraccia più linguaggi, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’incisione, alle installazioni e ai libri d’artista, impiegando materiali e tecniche varie.

Domenica 18 giugno 2023 ore 18

Presentazione del libro di Sara Montani

VIVERE L’ARTE

(Silvana Editoriale)

Presenta

Guido Oldani

Galleria Arti-sta

vicolo Lambro 1, Monza

Ingresso libero

infoarti.stamonza@gmail.com

Durante la serata sono previste letture di poesie e di alcuni brani del libro

