Il MAESTRO DIEGO BASSO, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy, porta in scena i Queen.

Quattro imperdibili appuntamenti all’insegna delle musiche che hanno fatto la storia del rock, riarrangiate per orchestra ritmico sinfonica.

«Quello che il pubblico potrà ascoltare saranno i brani immortali dei Queen arrangiati in un’inedita versione rock sinfonica che, nel rispetto dell’originale, rappresentano il nostro modo peculiare di vivere la loro musica – racconta il Maestro Diego Basso – Si tratta di un’accurata selezione dei brani che hanno fatto la storia del rock e che sono rimasti nel cuore non solo dei fan ma di tutti coloro che amano la musica».

Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Somebody to love”, “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”.

Plays Queen è una produzione AVA Sound Live Music.

Questi i quattro imperdibili appuntamenti live di “Diego Basso Plays Queen”:

2 luglio 2023 alle ore 21.15 – Piazza G. Di Vittorio Stienta (RO)

https://www.vivaticket.com/it/ticket/diego-basso-plays-queen/207442?fbclid=iwar3e89mbhsm_x3_jec4vgojcw1uuofyb6hvwxln3r6hdklrv8vvu12qq7zg

24 agosto ore 21.30 – Teatro Ariston Sanremo (IM)

Special guest Claudia Sasso – Soprano

Serata evento in occasione dei sessant’anni del Teatro Ariston.

https://www.diegobasso.com/LINK%20PER%20TEATRO%20ARISTON%20:%20%20https:/diegobassodirettore.my.canva.site/

1° settembre 2023 ore 21.30 – Rotonda di Badoere (TV)

Special guest Stef Burns

https://www.vivaticket.com/it/ticket/diego-basso-plays-queen/206284

https://www.ticketone.it/event/diego-basso-plays-queen-piazza-indipendenza-16996806/

8 settembre 2023 ore 21.30 – Teatro Romano (VR)

Special guest Stef Burns

https://www.boxol.it/boxofficelive/it/event/diego-basso-plays-queen-teatro-romano-di-verona/453595

L’intero incasso sarà devoluto all’associazione Chiave di Solidarietà.

Il rapporto del Maestro Diego Basso con la musica dei Queen risale fin dalla giovane età, dapprima come fan e poi, nel corso della sua carriera musicale, come studioso ed estimatore dei brani scritti da Brian May e Freddie Mercury, musiche che poi, ha arrangiato per orchestra e che sono state eseguite dal vivo nel corso di numerosi progetti.

https://www.diegobasso.com/

https://www.facebook.com/diegobassodirettoredorchestra

https://instagram.com/maestrodiego.basso?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://twitter.com/M_DiegoBasso

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia