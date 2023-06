Compro tutto, ecco le novità che possono interessarvi

Compro tutto: la possibilità di ridare vita agli oggetti che magari avresti buttato via.

Chi di voi non ha mai portato degli oggetti, dischi vecchi, argenteria, quadri, mobili, monete, vecchi giocattoli in soffitta, solaio o box pensando di lasciarli li momentaneamente?

Probabilmente la maggior parte di voi che state leggendo questo articolo. E se con il tempo, certe cose si deteriorano, invecchiano e perdono valore, altre lo acquistano.

I miei ricordi possono avere un valore ?

Ebbene si. Compro tutto è un’attività specializzata nel ritiro di materiali vintage, anni ’50, ’60, ’70 che possano avere una seconda vita.

Lo staff è pronto a muoversi su Milano e provincia per vedere e valutare i tuoi oggetti riposti in box, soffitta, cantina o magari nella stessa casa e che a te non servono più.

Qualcosa che a noi non serve più, non è detto possa interessare ad altre persone e possano anche avere un valore economico.

Mi pagano per portare via dei materiali da casa mia ?

Si. Se i materiali visionati dallo staff di compro tutto vengono ritenuti idonei, verrà subito indicato il valore e in caso positivo, la persona verrà pagata subito in contanti.

Quello che riteniamo per noi inutile, ad altre persone può essere utile

Le cose, oggetti, mobili vecchi, valgono di più o di meno ?

Questo dipende molto dal tipo di materiale e oggetti a cui facciamo riferimento. Esiste un ramo, compro antiquariato, che si occupa proprio di mobili, documenti, quadri appunto di antiquariato. Le possibilità proposte da Compro tutto sono quindi diverse e possono venire incontro a tante diverse realtà. Sicuramente piuttosto di buttare o abbandonare nei propri locali qualcosa, è possibile farli visionare da chi potrebbe ritirarli e dargli un valore economico.

Quale può essere il vantaggio per me ?

Non perdere tempo nel fare fotografie, creare inserzioni e magari anche dovere sponsorizzarle. Realizzare fotografie di qualità non è sempre semplice e non tutti sono capaci. Avere invece un professionista che ci raggiunga a domicilio e si occupi lui di osservare dei materiali, oggetti e dare loro una stima non deve essere dato per scontato. Inoltre, in caso di interesse, viene subito effettuato un pagamento in contanti.

