Uno dei più amati Supereroi DC sta per tornare al cinema nella pellicola diretta da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. In occasione dell’arrivo del film nelle sale italiane il 15 giugno, Warner Bros. Discovery dedica al Supereroe DC due programmazioni speciali per rivivere la storia e le gesta di Barry Allen, The Flash.

Dal 7 giugno le prime tre stagioni della serie prodotta da Greg Berlanti e Andrew Kreisberg per l’emittente THE CW nel 2014, con Grant Gustin (Glee, Arrow), Candice Patton (The Game), Rick Cosnett (The Vampire Diaries), Danielle Panabaker (Justified, Necessary Roughness), Carlos Valdes (Once), Tom Cavanagh (Ed, Eli Stone, The Following) e Jesse L. Martin (Law & Order) saranno disponibili in streaming su discovery+.

