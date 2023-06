I temi di inclusione e sostegno a persone con disabilità hanno di recente acquisito notevole visibilità nell’agenda europea e mondiale. In particolare, grazie alla Strategia Europea sulla Disabilità che è stata rinnovata fino al 2030, molti stati europei tra i quali anche l’Italia stanno concentrando fondi ed energie per migliorare l’accesso a sanità, trasporto pubblico e alloggi di persone disabili.

Grazie a questa spinta internazionale, nel corso degli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante nel campo delle disabilità. L’innovazione tecnologica accostata a bioingegneria e a un nuovo focus della medicina nell’ideare soluzioni che rendano migliore la vita delle persone disabili hanno prodotto risultati incredibili.

Assistenza alla mobilità

Potersi muovere in libertà è essenziale per il benessere psicofisico di ognuno di noi. Infatti, avere limitazioni nel trasporto o nell’accesso a determinati luoghi può provocare emarginazione e difficoltà nell’integrazione della persona.

Per promuovere una completa integrazione delle persone disabili, la scienza si sta concentrando su come migliorare sia i mezzi di trasporto privati che pubblici. Elevatori e montascale stanno diventando sempre più comuni negli spazi pubblici e le auto attrezzate per il trasporto di persone disabili sono sempre più sicure e dotate di nuovi accessori.

Anche per quanto riguarda le stesse carrozzine sempre più imprese si stanno focalizzando sullo sviluppo di nuovi modelli che permettano a persone disabili di esplorare nuovi ambienti in autonomia.

Assistenza per non udenti

Anche per quanto riguarda i non udenti la tecnologia si sta muovendo per trovare soluzioni che permettano a questa categoria di vivere ed esplorare gli spazi urbani in libertà. Da apparecchi acustici all’avanguardia per coloro che non hanno perso completamente l’udito, a operazioni chirurgiche innovative che hanno lo scopo di ripristinare l’udito, sono numerosissimi i supporti offerti oggigiorno per i non udenti.

Molto utili, ad esempio, sono le app su smartphone di riconoscimento vocale che trasformano le parole in testo e, più recentemente, gli occhiali che si collegano a un software di trascrizione per proiettare in tempo reale ciò che viene detto.

Assistenza per non vedenti

Da diversi anni ormai è possibile acquistare libri tattili per leggere seguendo i caratteri con le dita, ma le innovazioni nell’ambito di questa disabilità non si stanno fermando. Tra le innovazioni più recenti ci sono i braccialetti sonori, programmati per avvisare il possessore di cosa accade nei suoi dintorni.

Inoltre, anche per quanto riguarda la medicina, la ricerca scientifica sta avendo notevoli sviluppi. Gli scienziati stanno infatti cercando un modo per intervenire sui geni e permettere il recupero della vista.

