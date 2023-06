Pallavolo: FIVB Volleyball Nations League 2023

L’Estate Italiana prosegue nel segno delle ragazze della pallavolo: la FIVB Volleyball Nations League 2023 è in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La Nazionale azzurra si trasferisce in Asia. Dopo le quattro partite in Turchia, chiuse con un bilancio di una vittoria e tre sconfitte, da domani a domenica a Hong Kong è in programma la Pool 3. La final eight è in programma ad Arlington, negli Stati Uniti, dal 12 al 16 luglio; le Azzurre difendono il titolo conquistato nel 2022.

Queste le partite che attendono l’Italia nei prossimi giorni. Mercoledì 14 giugno: Italia-Bulgaria in diretta su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Arena e NOW dalle 11. Giovedì 15: Italia-Repubblica Dominicana su Sky Sport Arena e NOW dalle 14.30. Sabato 17: Italia-Olanda in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 11, mentre chiuderà il programma Italia-Cina domenica 18 alle 14.30, in diretta su Sky Sport 252 e NOW.

