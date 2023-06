Andrea Pennacchi premiato ai Nastri d’argento

Andrea Pennacchi, appena ricevuto a Napoli, al Teatro di Corte di Palazzo Reale, il Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista per la serie di Netflix “Tutto chiede salvezza” riparte con la sua Compagnia Teatro Boxer per una tournée che lo vede impegnato per tutta l’estate.

Sono tre i progetti teatrali con cui l’artista, accompagnato dalle musiche di Giorgio Gobbo, gira l’Italia: Pojana e i suoi fratelli, Una piccola Odissea, Shakespeare & Me – Ovvero come il bardo mi ha cambiato la vita.

Pojana e i suoi fratelli, versione teatrale dell’omonimo libro del 2020 (People), farà tappa, fra le altre, il 28 giugno presso il Festival di Villa Arconati in provincia di Milano e successivamente il 9 settembre a Roma presso il Teatro romano di Ostia Antica.

Il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di “Propaganda Live”, è nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che, fuori dai confini della neonata Padania, nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero) ad avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi. Un enigma, che si risolve in racconto che passa in rassegna maschere, più o meno goldoniane, specchio di una società intera. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

Il secondo progetto si intitola Una piccola Odissea, scritto da Andrea Pennacchi che ha debuttato nel 2020. Lo spettacolo intreccia storia, memoria di se stesso con la mitologia classica degli eroi. Si tratta di un racconto personale che parte dal testo di Omero e trova analogie con la vita reale dell’attore, attraverso i ricordi della sua famiglia. L’Odissea è stata definita: “un racconto di racconti” e Pennacchi ne restituisce il sapore di narrazione orale con una versione a più voci, che dà il giusto peso anche alla ricca componente femminile.

Shakespeare & Me – Ovvero come il bardo mi ha cambiato la vita, tratto dal libro omonimo di Andrea Pennacchi (People), sarà in scena al Teatro Romano di Verona il 6 e 7 settembre, dopo il debutto dello scorso novembre al Teatro Verdi di Padova.

Pennacchi ci racconta come Shakespeare, le sue opere e i suoi personaggi gli abbiano cambiato la vita, perché «le storie che racconti modificano il mondo (una persona alla volta). Il corpus shakespeariano si presenta come una potenziale mappa delle relazioni umane “di pronto utilizzo”, a patto di continuare a lavorarci sopra come curiosi artigiani

