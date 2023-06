Accordo tra il Comune di Milano e Plastic Free Onlus

Un accordo tra il Comune di Milano e l’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus per sensibilizzare le persone sugli effetti dannosi della plastica, in particolare quella monouso, sull’ecosistema. Lo ha annunciato l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi partecipando ieri a uno dei 100 appuntamenti organizzati dall’associazione in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Nell’appuntamento di pulizia tenutosi ai Giardini Mendel in via Galvani, fronte Palazzo Regione Lombardia, ieri pomeriggio, sono stati raccolti ben 15 chili di mozziconi che hanno contribuito ai 490 chilogrammi recuperati nelle 100 iniziative organizzate in tutta Italia da Plastic Free Onlus durante lo scorso weekend per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

