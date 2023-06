È uscita “Metro Boomin Presents Spider-Man™: Across the Spider-Verse Soundtrack la colonna sonora ufficiale di “Spider-Man™: Across the Spider-Verse”, film disponibile nelle sale di tutto il mondo. Contiene il brano “Calling” feat. Swae Lee, Nav e A Boogie, da oggi è disponibile anche la Dluxe Version con 5 tracce aggiuntive.

Il progetto è curato dal produttore e superstar Metro Boomin, che per l’occasione ha svolto anche il ruolo di produttore esecutivo del film.

Nella colonna sonora originale, uscita in contemporanea con il film, Metro Boomin ha riunito un cast di supereroi musicali che comprende 2 Chainz, A$AP Rocky, Becky G, Coi Leray, Don Toliver, Future, James Blake, Lil Uzi Vert, Lil Wayne, Nas, Nav, Offset, Swae Lee, Wizkid e altri ancora. Nella versione deluxe sono stati aggiunti brani di Becky G, Big Boss Vette, Mora, Shenseea, Myke Towers, Omah Lay, Ayra e Pop Money.

