Tutto pronto per la quinta edizione della Volleyball Nations League femminile. Come per il format 2022, anche il torneo 2023 si articolerà in tre settimane di gioco, durante le quali ogni nazionale disputerà 4 partite, per un totale di 12 match. Le azzurre, Campionesse in carica, faranno il loro esordio ad Antalya (Turchia, 30 maggio-4 giugno) per poi volare a Hong Kong (Cina, 13-18 giugno), e concludere la fase intercontinentale a Bangkok (Thailandia, 27 giugno-2 luglio).

La Final 8, infine, si svolgerà ad Arlington (USA), dal 12 al 17 luglio. Gli USA in quanto paese ospitante dell’atto conclusivo della manifestazione sono già qualificati di diritto alla Final 8 mentre i restanti sette posti andranno alle migliori sette nazionali della classifica generale stilata al termine della fase a gironi.

