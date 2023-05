Takahashia japonica debellata in via Pace a Rho. Focolai

Il parassita asiatico, Takahashia japonica è monitorato dall’agronomo comunale, perché sta infestando alcuni alberi di Rho.

L’insetto è innocuo per l’uomo

“E’ una cocciniglia di origine asiatica, descritta per la prima volta su alberi di gelso in Giappone e diffusa anche in Cina, Corea del Sud e India. In Europa è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale nel 2017 a Cerro Maggiore. E’ presente anche in altri Comuni nelle province di Milano, Varese, Monza Brianza e Como”, spiega il Servizio Fitosanitario Regionale

“Il parassita non è particolarmente diffuso sul territorio cittadino. Lunedì 15 maggio la sua presenza è stata debellata nel focolaio presente in via Pace. Altri tre punti sono costantemente monitorati e le piante sono sottoposte agli interventi previsti dalle normative”, conclude l’agronomo Paolo Luigi Monti

Chi ne riscontrasse la presenza può segnalarla a infofito@regione.lombardia.it

