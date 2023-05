Niccolò Fabi, Nada, Calibro 35, Federico Dragogna, Clap!Clap!: proseguono le anticipazioni della diciassettesima edizione del SEI, festival salentino ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, che per tutta l’estate proporrà un ricco programma di concerti ed eventi (prevendite attive su Dice e TicketOne)

Dopo aver già annunciato la presenza dell’icona dell’alternative rock Thurston Moore (16 luglio ore 22 a Corigliano d’Otranto – ingresso 25 euro) e di Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band e New York Ska-Jazz Ensemble (11 agosto ore 21:15 a Melpignano – ingresso 28,75 euro), e in attesa della line up completa, vengono svelate altre novità di questa edizione caratterizzata dal claim #MyDesire.

Dal 27 al 29 luglio il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospiterà una tre giorni di rock, musica d’autore ed elettronica.

Giovedì 27 luglio (ore 22 – ingresso 23 euro)

La prima serata accoglierà la band inglese Shame, che partendo dagli esordi post punk propone influenze eclettiche, attingendo dalle osservazioni liriche acute ma semplici di Lou Reed e dalle opere più melodiche dei tedeschi Blumfeld, e i bolognesi Leatherette, con un pot-pourri di sfuriate punk, atmosfere jazz e accenni no wave.

Venerdì 28 luglio (ore 22 – ingresso 18 euro)

Sul palco i Calibro 35, super band di culto formata da Tommaso Colliva, Fabio Rondanini, Massimo Martellotta ed Enrico Gabrielli che ha collaborato negli anni con Iggy Pop, Rokia Traoré, Muse, Stewart Copeland, Afterhours, Diodato e decine di altri progetti, e Federico Dragogna, chitarrista, cantante, compositore, autore, produttore (Vasco Brondi, Paola Turci, Iori’s Eyes e Lucio Corsi), che dopo l’esperienza quasi ventennale con la band Ministri lancia il suo progetto solista.

Sabato 29 luglio (ore 22 – ingresso 12 euro)

Spazio a Bluem, progetto della giovane cantautrice e produttrice Chiara Floris, Okgiorgio, musicista e produttore lombardo con un mix di suoni elettronici ricercati e potenti, tenuti assieme da un uso straniante delle parti vocali, Tony Scorpioni, con melodie nostalgiche, atmosfere avvolgenti, un impatto vintage e testi che parlano d’amore, mare, contrasti evocativi creati per mezzo di armonie accattivanti; per concludere con Clap! Clap!, pioniere del genere musicale “etno-elettronica” che nel corso degli anni ha collaborato, tra gli altri, con Paul Simon, Marco Mengoni, Eric Andre, ColdCut e ha lavorato a colonne sonore di videogames, serie animate e documentari.

Martedì 8 agosto (ore 22 – ingresso 28,75 euro)

Al Castello Volante di Corigliano d’Otranto approderà il solo tour di Niccolò Fabi. Il cantautore romano metterà al centro dello spettacolo il suono acustico e la sua voce, accompagnato solo da chitarra e pianoforte. Con più di novanta canzoni, nove dischi in studio, due raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con FabiSilvestriGazzè, due Targhe Tenco come “Miglior Disco”, dopo oltre 25 anni di musica Niccolò Fabi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani.

Domenica 13 agosto a Lecce (a breve tutti i dettagli e le prevendite)

Il SEI Festival accoglierà anche una tappa del nuovo tour di Nada con uno spettacolo rock ma al contempo intimo e profondo. Cantante, attrice, scrittrice, protagonista assoluta della musica e della cultura italiana da decenni. In una sola parola: artista. Nada presenterà i suoi grandi classici (“Amore Disperato”, “Senza un Perché”, “Ma che freddo fa”, solo per citarne alcuni) e i brani del suo nuovo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano”, uscito il 7 ottobre 2022 per La Tempesta – Santeria / Audioglobe.

Info

3331803375 – www.seifestival.it

Facebook – Instagram @SeiFestival

#seifestival #mydesire

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia