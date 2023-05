Rho: insieme l’ufficio ecologia, pol. locale e Aser insieme

Rho: L’ufficio ecologia, polizia locale e Aser insieme per l’ambiente

Il Comune di Rho e A.Se.R S.p.A. , gestore del ciclo integrato dei rifiuti, hanno promosso e realizzato, negli anni, più progetti e accordi di collaborazione in tema ambientale coinvolgendo la Polizia Locale e l’Area 3 – Lavori Pubblici. Con un protocollo del 21/07/2020 è stata istituita la funzione di agenti accertatori ambientali.

Con una delibera del 12/05/2020 si è definito l’utilizzo delle foto-trappole con finalità di contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti; mentre il 16/05/2022 è stato rinnovato un accordo tra il Comando di Polizia Locale del Comune di Rho e A.Se.R S.p.A.

A fronte di una spesa annuale che oscilla dai 40mila ai 60mila euro per ripulire la città da scarichi abusivi, obiettivi rimangono:

incrementare la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata;

migliorare il decoro urbano della Città;

contenere il fenomeno degli abbandoni abusivi dei rifiuti su strade ed aree pubbliche;

sensibilizzare, relativamente alle tematiche ambientali, la consapevolezza dei cittadini per il bene comune.

Ora viene istituito un nucleo di controllo in tema ambientale, che operi in modo programmato e coordinato tra i due soggetti, ovvero il Comune di Rho e il Gestore. L’accordo siglato il 3 maggio 2023 e valido fino alla stessa data del 2026, si rinnoverà di anno in anno per aderire meglio alle necessità della realtà cittadina.

L’Unità/Servizio Ambiente e Territorio è composta da personale dell’Ufficio Ecologia e della Polizia Locale del Comune di Rho, nonché di A.Se.R. S.p.A. ( quest’ultimo operante anche nella sua qualità di Agente Accertatore, ai sensi dell’art. 67 del Regolamento di Igiene Urbana). Saranno di sua competenza le azioni di contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti e le attività di verifica e controllo del rispetto delle attività del “Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana”.

I firmatari si impegnano a mettere a disposizione risorse umane dotate di adeguata formazione ed esperienza tecnica. L’unità si compone di un dipendente dell’Ufficio Ecologia, uno di Polizia Locale Ufficio Edilizia ed Ecologia; un ausiliario del traffico, dipendente del Comune di Rho; 2 agenti di Polizia Locale; due dipendenti di Aser. Un veicolo sarà attrezzato per le attività oggetto dell’accordo.

A dimostrazione della necessità di vigilare il più possibile su questo fronte, per garantire il decoro di spazi urbanizzati, giardini e parchi del territorio, il Comando di Polizia Locale ha fornito alcuni dati. Nell’anno 2022 sono state elevate 32 sanzioni amministrative per conferimento di rifiuti da parte di persone fisiche, si va da 150 euro a 3.500 quando la sanzione abbinata alla pulizia dei luoghi sostituisce l’inserimento della notizia di reato sul fascicolo penale dei responsabili. Tale attività nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio Ambiente e Territorio, l’Ufficio Ecologia e A.Se.R. Le sanzioni sono quelle previste dal “Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e igiene urbana”.

