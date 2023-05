Il Vicepresidente di Regione Lombardia all’evento organizzato da Motore Sanità sui temi centrali della sanità dei prossimi anni che saranno illustrati anche oggi durante la prima seduta della commissione Sanità

“La centralità di un’eccellenza in Sanità passa dall’ultimo miglio. Noi dobbiamo preservare la grande eccellenza ospedaliera e avvicinarci sempre di più ai territori e ai loro bisogni per avere una risposta sempre più pronta“. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Marco Alparone, a margine dell’evento ‘Buona salute’ organizzato da Motore Sanità in corso al Belvedere di Palazzo Lombardia.

I temi centrali della sanità dei prossimi anni in Lombardia, che saranno illustrati anche oggi durante la prima seduta della commissione Sanità in cui interverrà l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, sono “le liste d’attesa, le Case di Comunità da riempire di contenuti e di persone e le risorse del Pnrr – ha spiegato Alparone – da utilizzare per mantenere l’eccellenza ospedaliera e portarla in tutti i territori“.

Più in generale, parlando di buona salute, il vicepresidente della Lombardia ha sottolineato l’importanza di una sanità “accessibile per tutti” che sappia rispondere alle diverse esigenze dei cittadini: “Questo si fa soprattutto attraverso la prevenzione – ha aggiunto – bisogna passare da una medicina di attesa a una medicina predittiva. Serve sempre più informazione e prevenzione e il tema digitalizzazione ci può aiutare“.

Alparone – che è appena stato nominato presidente del comitato settore Sanità – in conclusione ha evidenziato la necessità di mettere al centro “il personale medico – ha chiosato – che tanto ha dato e tanto deve dare. Noi siamo sempre in prima linea per l’innovazione in sanità ma dobbiamo lavorare tenendo al centro il capitale umano“.

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia