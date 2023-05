I King Gizzard & The Lizard Wizard annunciano il loro nuovo album in doppio LP, “PetroDragonic Apocalypse” in uscita il 16 giugno su Virgin Music,

Il ventiquattresimo album dei King Gizzard, è il punto in cui la luna diventa piena e i licantropi assumono nuovamente il controllo.

È la seconda escursione del gruppo nel thrash – dopo Infest The Rats’ Nest del 2019 – anche se, come ci si potrebbe aspettare da un gruppo così implacabilmente creativo, PetroDragonic Apocalypse non è una semplice riproposizione delle glorie cruente di Rats’ Nest, ma piuttosto un passo evolutivo tutto suo.

Il primo singolo, “Gila Monster“, è un primo assaggio della grandezza thrash di PetroDragonic Apocalypse.

Il video di accompagnamento è stato diretto da SPOD, che spiega: “Volevo girare Il Signore degli Anelli 4 ma anche fare un videogioco, così ho mescolato entrambi i mezzi e ho ideato questo maestoso viaggio per la verità e il potere in un mondo maledetto. Ho mescolato animazione 3D, modellazione e riprese dal vivo in un programma di videogiochi 3D per creare questo meraviglioso viaggio di uomini e animali.”Q”.”

King Gizzard & The Wizard Lizard Online:

