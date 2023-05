Docufilm. “Un giorno con… Rosamaria Manca”. Il sole di Palermo scalda quei versi che raccontano emozioni

Si arriva in Sicilia con il docufilm targato Aletti, per conoscere meglio l’autrice Rosamaria Manca, sotto un cielo azzurro e un sottofondo musicale, lungo un viaggio a tu per tu con la poetessa.

Una bella giornata di sole illumina la giovane Rosamaria, infermiera, nata il 27 maggio 1998, a Palermo.

Una passione per la scrittura sbocciata da bambina, a soli dieci anni, quando ha iniziato a comporre testi, prima rimasti chiusi in un cassetto e, poi, palesati nel loro significato più ampio.

Delle parole che hanno sempre avuto un’anima ma non una voce. Forse per timidezza o, forse, per gelosia, quando quelle emozioni sarebbero dovute uscire dalla parte più intima per essere condivise.

