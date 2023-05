I pionieri del punk rock internazionale The Stranglers, Buzzcocks e Ruts DC saranno dal vivo domenica 2 luglio in occasione della 32ª edizione del Pordenone Blues Festival!

Un concerto-evento nonché l’unica data italiana delle storiche band. I biglietti per lo speciale appuntamento al Parco Sal Valentino di Pordenone sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e i punti vendita autorizzati.

Formatisi nel 1974, gli Stranglers hanno abbracciato il movimento punk della fine degli anni Settanta. Ma sia la loro musicalità che la loro energia trascendono il genere, creando un suono unico.

I loro primi tre album (Rattus Norvegicus, No More Heroes e Black and White) furono pubblicati a distanza di ben 13 mesi l’uno dall’altro, ottenendo singoli di successo con “Peaches”, “No More Heroes” e “Walk On By”.

