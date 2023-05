Taylor Swift annuncia l’album Speak Now (Taylor’s Version)

Taylor Swift sorprende nuovamente il suo pubblico: questa notte durante la data del suo “Eras Tour” a Nashville ha annunciato l’uscita dell’album “Speak Now (Taylor’s Version)”, in uscita il 7 luglio.

A breve l’album sarà disponibile in preorder nei formati: CD, triplo vinile e cassetta.

La cantante ha annunciato l’arrivo del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo “Fearless” e “Red” continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

Taylor Swift ha recentemente fatto un regalo ai suoi fan pubblicando quattro canzoni inedite, di cui tre sono Taylor’s Version di canzoni già realizzate: “Eyes Open (Taylor’s Version)”, “Safe & Sound (feat. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version)”, “If This Was A Movie (Taylor’s Version)” e “All Of The Girls You Loved Before”.

Attualmente in tour con il suo “Eras Tour”, Taylor non smette di stupire i suoi fan, con un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”.

