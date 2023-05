Ierogamia tra Rito e Mito: la mostra di Angelo Cricchi

Apre al pubblico mercoledì 31 maggio 2023 con Ierogamia – La Guarigione attraverso il Rito e il Mito, di Angelo Cricchi

e a cura di Gianluca Marziani, il programma estivo di Visionarea ArtSpace, progetto che vede il sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele.

Ierogamia – La Guarigione attraverso il Rito e il Mito, aperta fino al 12 settembre 2023, è un progetto fotografico che mette insieme diversi lavori di Angelo Cricchi con opere antologiche che qui trovano un loro nuovo e rinnovato tracciato espositivo.

Una mostra ideata come un circuito narrativo lungo le pareti e i pavimenti delle due sale dell’avamposto contemporaneo di Via della Conciliazione, avvolgendo il visitatore in un labirinto di colori, miti, riti, allegorie e immagini in omaggio ad alcune gradi figure femminili che in relazione con la natura hanno segnato l’immaginario collettivo.

Un rituale di passaggi visivi e tematici in cui il corpo, le metamorfosi, il sacro, il mito e le tracce esoteriche trasformano il bianco della galleria in un bosco, un labirinto metafisico.

«Le ierogamie – termine attraverso cui si indicano i riti nuziali tra due divinità, così come tra il divino e l’umano – che Angelo Cricchi presenta in questa mostra, materializzandosi in miti e riti curativi che attraversano anche il simbolico del maschile e del femminile, travalicano le narrazioni identitarie delle religioni monoteiste sino a restituire un pluralismo di interregni tra corpo e spirito, tra esperienza sensuale, trascendenza e immanenza, tra natura e cultura», spiega la curatrice e critica d’arte Anna Simone.

Artista: ANGELO CRICCHI

Titolo: IEROGAMIA – La Guarigione attraverso il Rito e il Mito

Curatore: Gianluca Marziani

Realizzazione ceramiche: Sonia Mascioli

Modella per immagini vasi: Giuditta Sin

Realizzazione Giardino: Dylan Tripp

Durata: Dal 31 Maggio 2023 al 12 Settembre 2023

Opening: martedì 30 Maggio dalle 18:00 alle 21:00

Luogo: VISIONAREA Art Space – Auditorium della Conciliazione

Indirizzo: Piazza Pia, 1 – Roma

Costo del biglietto: ingresso gratuito

Mail: info@visionarea.org

http://www.visionarea.org

https://www.angelocricchi.com

Altri articoli di Mostre su Dietro La Notizia