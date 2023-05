Con un mondo in continua evoluzione e invaso di innovazioni tecnologie, anche il settore dei pagamenti cerca di rimanere sempre al passo con i tempi.

Per questo motivo ci siamo voluti chiedere: ma quali sono le modalità pagamento più utilizzate nel 2023? Scopriamolo insieme.

I contanti: un metodo intramontabile per il pagamento della merce

Sembrerà strano, ma la maggior parte delle persone ricorre ancora agli spiccioli e alle banconote per pagare diverse tipologie di prodotti.

Nonostante i continui tentativi del Governo di promuovere il pagamento tramite carte di credito e di debito in tutti gli esercizi, gli italiani continuano a preferire effettuare transazioni tramite contanti.

Naturalmente i contanti hanno un pesante limite, ovvero quello di poter essere utilizzati come metodo di pagamento solo ed esclusivamente nei luoghi fisici (come bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, ecc…). Tuttavia, soprattutto nei luoghi fisici più locali, consentono agli acquirenti di poter usufruire di “sconti” naturali, dal momento che tutte le transazioni effettuate con i contanti non sono tracciabili.

Metodi di pagamento online

Finora ci siamo concentrati sulle metodologie di pagamento utilizzate nei luoghi fisici. Ma spostiamo per un attimo la nostra attenzione sul mondo online, quello che più ha subito un innalzamento sostanzioso dei pagamenti in questi ultimi anni.

Ebbene, abbiamo scoperto che il metodo prediletto dagli utenti è quello delle carte di credito: esse infatti consentono transazioni rapide e prive di commissioni, nonché sicure: quasi tutte ormai dispongono di codice Key6, che va ad annullare completamente la possibilità che un malintenzionato possa utilizzare la carta al posto nostro.

Per dovere di cronaca, questa metodologia di pagamento è anche quella più utilizzata dagli scommettitori all’interno delle piattaforme di gioco d’azzardo online. Nel caso in cui siate dei neofiti in questo argomento, vi consigliamo di dare un’occhiata a come pagare con postepay per giocare nei casino online. Una guida semplice e dettagliata, che vi consentirà di imparare, in pochi semplici step, come utilizzare una delle carte di credito/debito/prepagate più famose in Italia.

Oltre alle classiche carte di credito e di debito, gli utenti amano effettuare pagamenti anche tramite bonifico online. Si tratta di una modalità pagamento più macchinosa, complessa e lenta nel processamento, ma evidentemente ancora apprezzata in quanto sicura e quasi sempre accettata dalla maggior parte dei siti web.

Infine, abbiamo notato come ci sia stato anche un incremento dei pagamenti tramite i cosiddetti “e-wallets”, ovvero i portafogli digitali quali Paypal, Klarna, Skrill e via discorrendo. Essi infatti consentono di effettuare transazioni in maniera praticamente immediata, e sono protetti da autenticazione a due fattori, che aggiunge così un livello di sicurezza maggiore a protezione dei conti degli utenti.

Metodi di pagamento “alternativi”: Google ed Apple Pay

Se ancora non ve ne foste accorti, viviamo in un mondo dove ormai i nostri smartphone e tablet stanno prendendo il sopravvento su qualsiasi altra cosa. Ormai sono diventati i nostri computer portatili, e ce ne serviamo per effettuare moltissime operazioni: dalle semplici chiamate e messaggi, a fotografie e video, a sveglie, a promemoria, a giochi e, soprattutto, per pagare in maniera più rapida e sicura.

Ecco perché sempre più utenti stanno decidendo di collegare i propri conti corrente e carte di credito alle comodissime app di Google ed Apple Pay.

Quasi tutti gli esercenti ed i siti web infatti ormai accettano pagamenti tramite questa metodologia, che è anche una delle più sicure da utilizzare: difatti, per poter procedere con una transazione, bisognerà innanzitutto sbloccare il telefono tramite riconoscimento biometrico (facciale o tramite impronta). Capiamo subito quindi che, in questo modo, è praticamente impossibile effettuare pagamenti per errore, ed anche nella sfortunata evenienza in cui ci venisse rubato lo smartphone, sarebbe impossibile per il malvivente servirsi di questo servizio.

Un altro grande vantaggio consiste nell’ecosistema generale di queste metodologie di pagamento: esse infatti sono compatibili con un’ampissima gamma di dispositivi, non solo smartphone e tablet, ma anche PC e Smartwatch, consentendo così un’ampissima usabilità, quasi impareggiabile da tutte le altre modalità pagamento.

Conclusioni: il pagamento della merce e dei servizi nel 2023

Siamo giunti alla conclusione del nostro articolo odierno, in cui abbiamo voluto effettuare un approfondimento circa le metodologie di pagamento che più vanno per la maggiore in questo inizio di 2023.

Naturalmente, il futuro si prospetta roseo per questo argomento, in quanto sempre più metodi stanno prendendo piede: basti pensare ai pagamenti tramite criptovaluta, già utilizzatissimi nel resto del mondo ma ancora poco popolari in Italia.