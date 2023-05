Gravi incidenti sulle strade. Interviene anche l’elisoccorso

Gravi incidenti sulle strade di Parabiago e Melzo

Ieri sera ci sono stati due gravi incidenti sulle strade, il primo un frontale tra due autovetture alle ore 19 a Parabiago in viale Lombardia.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, tre ambulanze, due automediche, i carabinieri di Parabiago e la polizia locale.

Tre sono i feriti, trasportati uno in codice rosso al san Carlo e due a Legnano, uno in codice rosso e l’altro in giallo.

Il secondo incidente alle ore 21 circa a Melzo sulla SP 103 vicino alla cascina Rogorone.

Un’autovettura è uscita fuori strada con 5 occupanti. Di questi, due persone sono rimaste incastrate ed estratte dalla squadra dei vigili del fuoco.

Successivamente trasportati entrambi in codice rosso. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo e una in verde. In posto APS Gorgonzola, 4 ambulanze 118, elisoccorso di Como e carabinieri.

