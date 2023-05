Gattile di via Turati a Rho: tavolo tecnico per la sicurezza

Gattile di via Turati di Rho, accordo tra maggioranza e minoranza

E’ stata approvata la mozione in Consiglio comunale che vedrà il sindaco Andrea Orlandi e la Giunta, istituire un tavolo tecnico-politico per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza interni ed esterni al gattile di via Turati.

La mozione è stata proposta da Marco Tizzoni, Gente di Rho, che chiedeva la posa di telecamere per controllare l’area in cui sorge il rifugio dei mici gestito da Dimensione Animale.

Tutto succede a seguito dell’episodio di metà aprile, in cui è stato forzato il cancello del gattile e sono scappati sei gatti.

Il giorno 15 aprile i volontari di Dimensione Animale hanno ritrovato nei pressi dell’area una dei gatti, la piccola Clara, morta in seguito a ferite riconducibili a feroci percosse.

L’associazione ha presentato denuncia alla Polizia di Stato e, in seguito, ha collocato telecamere all’interno del gattile.

Il Comune di Rho parteciperà ai lavori di progettazione e realizzazione della struttura zoofila con un contributo straordinario a fondo perduto di 150mila euro, corrispondente al risarcimento riconosciuto dall’assicurazione per i danni subiti nell’incendio della preesistente struttura, per il quale non si è mai accertato alcun dolo.

