Con il mese di maggio arriva il gran finale di questa 25ma edizione del FATF – Franco Agostino Teatro Festival

intitolata “Tutto scorre”, un’edizione ricca di soddisfazioni per gli organizzatori e di entusiasmo per tutti coloro che hanno partecipato e hanno contribuito a costruire un nuovo sogno per grandi e bambini.

3 sono gli appuntamenti alle porte : il 24 e 25 maggio al Teatro San Domenico di Crema per le finali della RASSEGNA CONCORSO TEATRALE.

Mercoledì 24 maggio si esibiranno le Scuole Secondarie di primo grado, mentre giovedì 25 maggio sarà la volta delle scuole Secondarie di secondo grado

Sabato 27 maggio si svolgerà l’ormai tradizionale FESTA DI PIAZZA che coinvolgerà dodici classi di studenti delle scuole primarie di Crema e del circondario che contribuiranno a rendere grande questa giornata.

Evento conclusivo sarà domenica 28 maggio al Campo di Marte di Crema con lo spettacolo “TEMPUS” della Compagnia dei Folli, che dopo aver ricevuto premi e riconoscimenti, torna a Crema per presentare uno spettacolo magico dove gli artisti non si esibiscono su palchi, strade o piazze, ma lo spazio scenico è l’aria sopra la testa dello spettatore, dove le coreografie degli acrobati sfidano la gravità, per raccontare una storia di stupore e “follia”.

Il titolo di questa 25ma edizione del FATF è “Tutto scorre”

«Il titolo vuole rappresentare come tutto torni a fluire leggero – racconta la Presidente del FATF Gloria Angelotti – Il Panta rei si riferisce non solo al tempo che scorre ma anche all’unicità dei singoli momenti vissuti – si può declinare anche all’ambiente che ci circonda, a come prenderci cura di ciò che abbiamo e ciò che resterà alle future generazioni».

http://teatrofestival.it/home/; www.teatrofestival.it

