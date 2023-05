Emergenza alluvione e supporto psicologico: tutti i numeri utili

In questi giorni di emergenza, grazie anche all’attivazione del tavolo regionale sull’emergenza psicologica di cui fa parte l’Ordine degli Psicologi regionale e il Gruppo di Lavoro OPER di “Psicologia dell’Emergenza”, sono stati attivati diversi numeri telefonici e mail i a cui i cittadini possono rivolgersi per un supporto psicologico. Persone che vivono nei luoghi colpiti dal maltempo, ma anche soccorritori, forze dell’ordine e tutti coloro che stanno collaborando per mitigare i danni dell’alluvione.

Questi i contatti:

Numero verde 800024662 attivato dalla Regione e coordinato dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20, per quesiti e bisogni legati all’emergenza. Saranno gli operatori, opportunamente formati per indirizzare tutte le richieste, a mettere in contatto i cittadini con gli psicologi.

Azienda Usl della Romagna. E’ disponibile una linea dedicata al supporto psicologico attiva 7 giorni su 7 dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 20. Per Ravenna si potrà contattare il numero 3381055333, per Forlì-Cesena il numero 3317487610 e per Rimini il numero 3314032046.

Croce Rossa dell’Emilia-Romagna. Per informazioni e richieste si può scrivere via email all’indirizzo emiliaromagna@cri.it o chiamando il numero 051305445;

Psicologi per i Popoli OdV ha attivato una linea dedicata al supporto psicologico (telefono e whatsapp) al numero 3517837136 (contattabile il lunedì dalle 20 alle 22, il venerdì e il sabato dalle 13 alle 14 e domenica dalle 20 alle 22) e un indirizzo mail psicopopoli.er@gmail.com;

Sipem SoS ER ha attivato uno sportello per il supporto psicologico gratuito accessibile inviando una email a info@sipem-er.it indicando la motivazione della richiesta e il numero di telefono a cui farsi contattare.

Ass.ne EMDR Italia contattabile al numero 3383470210 o all’indirizzo segreteria@emdritalia.it

Ricordiamo che SOLO queste associazioni e le Aziende Usl sono autorizzate dalla Protezione Civile ad interventi sul campo per offrire supporto psicologico professionale, continuativo e di prossimità. Tutti gli aggiornamenti sui servizi attivati saranno pubblicati sulla pagina https://www.ordinepsicologier. it/it/emergenza-alluvione

Nei giorni scorsi, l’Ordine degli Psicologi ER ha inviato una lettera a tutti i sindaci dei territori colpiti dall’alluvione e al CSV-Centro Servizi per il Volontariato con informazioni utili ed è in contatto costante con le associazioni di psicologia dell’emergenza per la predisposizione di materiali condivisi.

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia