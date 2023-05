Daniela Raimondi è in libreria con il suo nuovo romanzo, Il primo sole dell’estate

L’atteso ritorno di un’autrice che ha conquistato pubblico e critica con il suo romanzo d’esordio, La casa sull’argine, con oltre 130.000 copie vendute.

È una casa fredda, quella in cui cresce Norma, in cui i genitori non divorziano per quieto vivere e gli abbracci si contano sulle dita di una mano. Forse è per questo che, quando Norma è lontana dalla famiglia, tutto le sembra più bello. Come le estati passate dai nonni, a Stellata, un paesino in cui il tempo sembra essersi fermato ed è reso ancora più magico dai racconti di nonna Neve, che parlano di una famiglia di sognatori e di sensitivi e della zingara che ha segnato la loro strada.

E poi, sempre a Stellata, c’è Elia, compagno di giochi e di confidenze. Tuttavia, quando l’infanzia cede il posto all’adolescenza, Norma scopre di avere paura dei nuovi sentimenti che la legano a Elia e decide di interrompere la loro amicizia.

Passeranno molti anni prima che i due si ritrovino a Londra e il loro rapporto si trasformi in un amore adulto e totalizzante, ma il destino sta scrivendo per lei un’altra pagina, una pagina che è incominciata a Stellata e finirà molto lontano, in Brasile. Perché i sogni hanno sempre un prezzo e la felicità è un dono che si conquista attraverso la fatica.

Daniela Raimondi presenta Il primo sole dell’estate

MILANO – Mercoledì 31 maggio ore 19.00, Libreria Colibrì

STELLATA DI BONDENO – Giovedì 1 giugno ore 19.00, Museo Civico “G. Ferraresi”

Biografia

Daniela Raimondi è nata in provincia di Mantova e ha trascorso la maggior parte della sua vita in Inghilterra. Ora si divide tra Londra e la Sardegna. Ha pubblicato dieci libri di poesia che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali. Suoi racconti sono presenti in antologie e riviste letterarie. Dopo il successo della Casa sull’argine, Il primo sole dell’estate è il suo secondo romanzo.

Daniela Raimondi

Il primo sole d’estate

Pagine: 400 – Prezzo € 19,00 – Ebook: € 9,99

Casa editrice Nord

