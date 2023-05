Blue Note Milano, la programmazione della prossima settimana

Blue Note Milano presente gli eventi dal 25 maggio al 4 giugno

Potrebbe essere definito un ritorno alle origini il nuovo progetto di GeGè Telesforo, il pluridecorato vocalist foggiano, polistrumentista, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore dei programmi musicali radio e tv più amati dagli appassionati di musica del nostro paese. Il musicista torna discograficamente e in concerto con un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50 della Blue Note Records con il progetto Big Mama. Stasera, giovedì 25 maggio, presenterà al Blue Note di Milano “Big Mama Legacy”, il concerto incentrato sul nuovo album, prodotto per l’etichetta Groove Master Edition, che vuole essere un omaggio al music club romano più attivo e amato dai sui avventori dalla fine degli anni ’80 fino alla sua definitiva chiusura a causa della pandemia.

(Ore 20:30 – 35/30; ore 22:30 – 25/20 €)

Il format più recente firmato dal jazz club di via Borsieri – Celebrate Cuba! – ha riscosso a tal punto il favore del pubblico che torna in cartellone a brevissima distanza dalla prima edizione per celebrare nuovamente la patria dei ritmi caraibici, con le tipiche note di mambo, rumba, salsa, jazz afro-latino e cha-cha-cha. Sul palco venerdì 26 maggio la Orquesta ConClave, un collettivo di musicisti latinoamericani uniti dal desiderio di diffondere la propria cultura attraverso i diversi stili del genere salsa.

Per l’occasione al menù del jazz club si aggiungeranno alcuni piatti speciali che omaggeranno la cucina cubana e il suo inconfondibile mix di colori, profumi e spezie, la cui origine è il frutto di un intreccio di culture diverse: indiana, africana e spagnola.

(Ore 20:30 SOLD OUT/23:00 – 20/15 €)

Sabato 27 maggio sarà la volta di Joyce Elaine Yuille, personalità raffinata e comunicativa, in grado di catturare l’attenzione del pubblico fin dal suo ingresso in scena per la sua statura imponente, lo sguardo penetrante e la sensualità della sua voce: mentre si ascolta un suo concerto non si può fare a meno di rimanere incantati. Con lei sul palco ci sarà l’eclettico ensemble Jazz Inc.: Alessandro Altarocca al piano, Alessandro Fariselli al sax, Stefano Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria.

(Ore 20:30 – 33/28 €; ore 23:00 – 23/18 €)

Eleonora Strino è riconosciuta dalla critica come uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale. Affianca la carriera da concertista a quella da insegnante: è attualmente docente di chitarra jazz al conservatorio di Cosenza e lo scorso 21 marzo è stato distribuito a livello mondiale il suo libro didattico per Fundamental Interchanges che Amazon definisce “la più importante casa editrice indipendente di musica nel mondo”. Eleonora vanta numerose collaborazioni con alcuni dei migliori jazzisti attualmente sulla scienza e svolge un’intensa attività concertistica internazionale, ha fatto tour e masterclass in Brasile, Isole Canarie, America del Nord e Europa. Domenica 28 maggio presenterà al Blue Note il suo primo lavoro discografico come leader prodotto da Cam Jazz, registrato a Berlino insieme a Joey Baron e Greg Cohen.

(Ore 20:30 – 27/22 €)

Martedì 30 maggio via Borsieri ospiterà i Lokomotion, una cover band poliedrica tra le più conosciute e apprezzate a Milano, con 25 anni di storia nelle diverse formazioni e un vastissimo repertorio italiano e internazionale. Nella loro carriera hanno avuto l’onore di accompagnare in concerti live importanti musicisti della scena italiana e internazionale fra cui Sting, Zucchero, Irene Fornaciari, Amii Stewart, Renato Zero, Nek e Gianni Morandi, oltre a collaborare in diverse occasioni con Andrea Griminelli, uno dei più famosi flautisti classici al mondo. Il gruppo torna al Blue Note con uno spettacolo che contiene diverse novità e nuovi arrangiamenti di pezzi sia recenti sia classici pop rock.

(Ore 20:30 – 32/27 €)

Chiude il mese, mercoledì 31 maggio, Georgia Cécile, la cantante scozzese originaria di Glasgow, figlia d’arte (il nonno era un rinomato pianista jazz), vincitrice dell’UK Jazz Act Of The Year e nominata cantante dell’anno ai Jazz FM Awards 2022, riconoscimenti che l’hanno portata al timone della nuova ondata di artisti jazz crossover britannici. Il suo album di debutto, Only The Lover Sings, ha raggiunto la vetta delle classifiche jazz e blues del Regno Unito e ha ottenuto il titolo di “Miglior album” ai Jazz Awards 2021. La sua uscita più recente è Sure Of You, un album in duo registrato con il suo partner, il pianista Fraser Urquhart, e subito salito in cima alle classifiche. Una grande stella del jazz che chiude degnamente una stagione concertistica ricca di consensi tra pubblico e critica.

(Ore 20:30/22:30 – 35/30 €)

Autentica leggenda della black music da più di mezzo secolo, vincitore di 2 Grammy Awards e membro della Blues Hall of Fame, Bobby Rush ha registrato dischi per quasi 70 anni e ha all’attivo più di 400 registrazioni, 75 pubblicazioni in carriera e 27 album in studio a suo nome. Il suo stile raccoglie elementi di soul, blues rurale, pop “nero”, soap opera, rock e disco: si chiama folk-funk, un genere di cui è l’unico interprete al mondo, e unisce a una gagliarda presenza scenica la vocalità ipnotica e insinuante, un talento compositivo decisamente “roots” e un esperto uso della chitarra elettrica e dell’armonica. Sarà al Blue Note di Milano giovedì 1° giugno.

(Ore 20:30 – 35/30 €; ore 22:30 – 25/20 €)

Venerdì 2 giugno sarà la volta degli Italian Dire Straits, la più famosa tribute band dei leggendari Dire Straits che dal 2008 a oggi ha calcato numerosissimi palchi in tutta Europa, esibendosi in club, teatri, festival e location open air. Lo scopo del gruppo è uno solo: suonare la musica di Mark Knopfler meglio di chiunque altro, in modo da essere secondi solo agli originali e a giudicare dal successo di pubblico e critica che la band continua a riscuotere pare sia sulla buona strada per raggiungere questo ambizioso traguardo. Per l’occasione offriranno al pubblico in sala due spettacoli diversi nella stessa sera: è quindi disponibile un biglietto cumulativo che consente di assistere a entrambi i concerti.

(Ore 20:30 – 33/28 €; ore 23:00 – 23/18 €; biglietto cumulativo 2 concerti – 42 €)

Sabato 3 giugno Blue Note Milano ospiterà nuovamente Celebrate Studio 54!, la festa dedicata alla musica disco anni ’70 e alla discoteca più famosa di New York e forse dell’intero pianeta, lo Studio 54, dove ogni sera andava in scena “la festa più grande del mondo”. Il jazz club celebrerà quegli anni speciali con una serata altrettanto speciale in compagnia dei Pulsation, un progetto musicale disco funk nato a Milano su iniziativa di Elio Marrapodi e Dave Dicecca, che faranno rivivere i gloriosi anni ’70 e ’80.

(Ore 20:30/23:00 – 20/15 €)

A soli 23 anni il cantante e pianista Kevin Gullage è già una star: proveniente da una nota famiglia musicale di New Orleans, è diventato una stella nella scena blues e r&b grazie all’ep Blues In The City, un Grammy e alla partecipazione a una delle trasmissioni americane più seguite, American Idol. Sarà al Blue Note di Milano domenica 4 giugno accompagnato dai Blues Groovers, una band di all star con la quale si esibisce regolarmente: Tony Gullage al basso, Lacarlton Ross Jr alla chitarra, Brandon Adams all’organo, Justin Rendell al sax e Michael Harris alla batteria.

(Ore 20:30 – 33/28 €; ore 22:30 – 23/28 €)

