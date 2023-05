Al via la terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit. Parte da Napoli l’estate 2023 con oltre 80 tornei in 18 regioni italiane

Partirà il 2 giugno da Napoli la terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Grande successo per l’edizione 2022 con oltre 50 tappe e più di 2.000 partite giocate. In due mesi il circuito ha raccolto 5.200 atleti e attraversato l’Italia da Nord a Sud, allestendo playground in 16 regioni e richiamando nelle piazze più di 80.000 persone totali, dimostrando così come questo sport – che ha fatto il suo debutto come disciplina ai Giochi Olimpici di Tokyo – sia in ascesa e apprezzato dal grande pubblico: adulti, bambini, uomini e donne.

