Musica come ricordo, suggestione, vocalità come contatto e relazione: dietro un album possono celarsi storie antiche e profonde, portate in superficie con maestria e fascino da tre eccezionali voci napoletane. Questo il senso di Ago, filo ‘e parole…, primo album delle Kalìka pubblicato da SoundFly (distribuzione fisica e digitale Self) dopo i due singoli Fatmah e Era sulo ajere.

Le Kalìka sono il trio composto da Vania Di Matteo (voce), Anna Rita Di Pace (voce e violino) e Giulia Olivieri (voce) – con la direzione musicale e gli arrangiamenti a cura di Gianluigi Capasso.

