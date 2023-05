Niall Horan arriva in Italia con un imperdibile appuntamento il 21 marzo 2024 al Mediolanum Forum di Milano.

La data milanese farà parte del tour mondiale “The Show” Live on Tour. Il cantante irlandese che ha totalizzato otto miliardi di stream è pronto a tornare in Italia dopo l’incredibile accoglienza del mese scorso da parte dei fan, in vista di una vista di una visita promozionale.

A partire dalle ore 10:00di giovedì 1 giugno, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 2 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

