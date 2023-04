Dopo l’edizione estiva del 2022, Ferrari Fashion School ha riproposto il 21 e il 22 aprile, in occasione della Milano Design Week, Talent In Store, il progetto di promozione e valorizzazione dei talenti dell’Accademia

Moda e Design si sono fusi ancora una volta all’interno del prestigioso contesto del Fuorisalone, con lo stesso obiettivo di sempre: offrire ai giovani creativi l’opportunità di proporre le proprie creazioni al pubblico, durante eventi di richiamo nazionale ed internazionale, negli spazi dell’Accademia, situati nel cuore del Fashion & Design District di Milano.

Silvia Ferrari: “Promuovere il talento come chiave d’accesso alla professione”

“Visto il successo della scorsa edizione 2022, abbiamo voluto dare nuovamente ai nostri alunni la possibilità di mostrare il loro talento all’interno di un contesto di prestigio internazionale come il Fuorisalone – commenta Silvia Ferrari, Direttrice dell’Accademia – ”Talent in Store è un format che ci auguriamo possa diventare, nel tempo, sempre più un punto di riferimento per il pubblico, le aziende e gli addetti ai lavori, attraverso il quale poter scoprire giovani creativi emergenti in grado di rispondere con professionalità, creatività, ricerca ed innovazione alle esigenze di un mercato globale sempre più in continua e rapida evoluzione.

Ferrari Fashion School è l’unica Accademia oggi ad offrire un’opportunità di questo genere ai propri studenti: per un giovane emergente promuoversi oggi ha dei costi molto elevati; affittare e allestire un temporary showroom a Milano, nel Design District, durante eventi come il Fuorisalone o la Fashion Week può costare diverse migliaia di euro e molto spesso questo rende difficile l’accesso a queste opportunità ai giovani.

“Il talento va coltivato e supportato in tutto il percorso formativo”

Nel nostro caso specifico, i migliori talenti dell’Accademia selezionati, hanno la possibilità di usufruire gratuitamente di uno show-room, nel cuore del Design District della città nel quale esporre i loro progetti e prodotti, grazie al supporto che possiamo dare loro sia in termini organizzativi e logistici sia di visibilità e comunicazione. Siamo convinti che il Talento vada coltivato e supportato in tutto il percorso formativo, per far sì che questi ragazzi possano mettersi alla prova concretamente, confrontandosi direttamente con il pubblico e con il mercato“.

Oltre 800 eventi, 1380 designer e 1061 brand. Questi i dati dell’edizione 2022 del Fuorisalone, che ha visto anche la partecipazione di Ferrari Fashion School con la prima edizione di Talent in Store, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i talenti dell’Accademia.

Talent in Store si inserisce di diritto all’interno di un ricco programma di eventi e iniziative di Ferrari Fashion School, focalizzati a creare un importante know how per gli studenti dell’Accademia che, dopo aver concluso il loro percorso formativo, hanno l’opportunità di essere supportati nel loro ingresso nel mondo del lavoro, offrendo loro visibilità ed importanti opportunità di carriera e crescita professionale.

