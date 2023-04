La pop star sperimentale Shygirl ha pubblicato Nymph_o, la versione deluxe del suo acclamato album di debutto “Nymph” su Because Music / Virgin Music LAS Italia.

L’album deluxe include collaborazioni e remix di altri artisti pionieristici come Björk, Eartheater, Erika de Casier, Tinashe, Sevdaliza, Deto Black, Fatima Al Qadiri e Arca. L’edizione deluxe di 11 tracce contiene i singoli recentemente pubblicati “Playboy / Positions“, uscito con un video co-diretto da Sam Ibram, il remix di Björk di “Woe (I See It From You Side)” e la versione di “Heaven” insieme a Tinashe.

Shygirl sta per concludere le tappe nordamericane del suo Nymph World Tour, che ha visto spettacoli sold out a Vancouver, Seattle, San Diego, Chicago, Toronto, Montreal e New York City. L’estate 2023 vedrà Shygirl tornare nel Regno Unito per suonare nei festival come Glastonbury, Parklife, Wide Awake e Standon Festival.

L’album di debutto di Shygirl, Nymph, è stato elogiato per l’intensità e la profondità emotiva e Nymph_o si innalza un gradino sopra.

L’album originale includeva i brani “Shlut,” “Nike,” “Coochie (a bedtime story)“, “Come For Me” e “Firefly,”, che mostravano l’approccio innovativo di Shygirl.

Pitchfork ha definito la deluxe edition “una raccolta definitiva di canzoni che si basa su ciò che già rende l’artista straordinaria“.

