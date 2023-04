Rho e la Civil Week, eventi Spazio Mast “Proud to be you”

Civil Week anche a Rho, diversi gli eventi in programma

Anche Rho propone una serie di eventi n occasione della Civil Week, kermesse di appuntamenti, organizzati nella Città Metropolitana di Milano.

Sono oltre 460 gli appuntamenti organizzati da 715 realtà non profit, dal 4 al 7 maggio in cui i cittadini potranno conoscere le realtà associative che vengono svolte nei vari territori.

Rho inizierà il 5 maggio nello Spazio Mast di via San Martino, 22, protagonista e promotore di attività attente alle tematiche civili e sociali.

“In collaborazione con associazione Casa Azul e Caminante APS – spiega Francesca Rossini, per la cooperativa sociale La Fucina che coordina lo Spazio Mast – proporremo una serata di talk, musica, teatro e danza, una serata ricca di collaborazioni e interpreti del territorio e non, per un evento che pone al centro la bellezza di essere se stessi nella propria unicità. Cornice dell’evento la manifestazione della Civil Week, promossa e organizzata nel contesto milanese da enti e organizzazioni mosse dal desiderio di sostenere quanto di bello e buono viene realizzato nel contesto metropolitano dal Terzo Settore nell’ambito di attività orientate al bene e al benessere comune”.

La serata avrà inizio alle ore 21, con ingresso libero, allo Spazio MAST, dove sarà attivo come sempre il servizio bar: a seguire, tra gli inserti dei giovani speaker di Radio MAST, una serie di interventi e performance musicali e teatrali, oltre alla presentazione di servizi attivi sul territorio e nell’hinterland milanese pensati per tutelare i diritti civili di ciascuno.

“Siamo contenti di prendere parte ancora una volta a questa settimana ricca di numerosi incontri – commenta l’assessore a Giovani e Scuola, Paolo Bianchi – Il nostro Spazio Mast è sempre attento a offrire occasioni che permettano ai giovani di divertirsi sentendosi protagonisti. Ringraziamo gli organizzatori della Civil Week, che permette a tutti di conoscere realtà diverse nel territorio della Città Metropolitana”.

“Vedere che così tante realtà abbiano concorso a promuovere molteplici opportunità di partecipazione – conclude Maria Rita Vergani, vicesindaco e assessore alla Partecipazione – fa comprendere quanto sia ricco di risorse il nostro territorio metropolitano. Adesso tocca ai cittadini: confidiamo che tanti possano aderire, scegliendo ciò che più intercetta i propri interessi. Rho non poteva mancare e continuerà sulla strada avviata in questi anni”

