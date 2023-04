Natalia Moskal, il nuovo singolo Lettera in rosso disponibile in radio

Da mercoledì 26 aprile sarà in radio e in digitale “LETTERA IN ROSSO” (Fame Art / Artist First), il nuovo brano della cantautrice polacca NATALIA MOSKAL.

Ascolta il brano:

https://open.spotify.com/album/2waBjZ8WNL18QmzOYfzgna?si=ESqlRrGeQRaduvG06QFOcw

Guarda il video musicale: https://youtu.be/C30Txu8LEbY

Sii una lady, dicevano… Il nuovo singolo di Natalia Moskal, Lettera in rosso, è una storia di lotta per se stesse e un’espressione di ribellione contro gli stereotipi sulle donne.

