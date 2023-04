Da lunedì 1° maggio sarà disponibile in digitale “Non passa l’aria” il nuovo brano del rapper romano Uzi Lvke

Uzi presenterà il singolo per la prima volta live, sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

«È un grande onore poter portare la mia musica su un palco così importante come quello del Concertone del Primo Maggio – afferma Uzi Lvke – Sono felice di poter dare il mio contributo a tenere alta l’attenzione su temi quali il diritto alla salute e l’accesso alle cure per tutti»

“Non passa l’aria” nasce grazie alla collaborazione con FederAsma (organizzazione di volontariato che dal 1994 riunisce Associazioni Italiane di pazienti che sostengono la lotta alle malattie respiratorie) e con il supporto non condizionato di Chiesi Italia, a sostegno di DUNFIATO, campagna di sensibilizzazione sull’asma.

Questa malattia cronica dei bronchi colpisce sempre più frequentemente il target adolescenziale e spesso genera fenomeni di bullismo nei confronti di chi ne soffre.

Lo stesso Uzi Lvke soffre d’asma da molti anni e con questo brano ha voluto dare il suo contributo a educare sulla necessità di affrontare con coraggio e senza vergogna la malattia.

Alcuni termini del testo sono espressioni che giovani pazienti con asma hanno utilizzato per descrivere la sensazione che si prova quando hai difficoltà a respirare.

Inoltre, l’artista ha deciso di sfidare i limiti eseguendo le ultime strofe del brano tutte d’un fiato.

https://www.instagram.com/uzilvkesolo/

https://www.youtube.com/@uzilvkelacapital

