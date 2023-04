Dopo gli annunci di Fiorella Mannoia e Danilo Rea (20 luglio), Andrea Pucci (21 luglio) e Mannarino (22 luglio), si aggiunge a sorpresa un quarto e imperdibile appuntamento de LaVilla Music&Arts Festival con lo spettacolo del più importante talento emergente del panorama comico nazionale MAX ANGIONI che, domenica 23 luglio, arriverà a Villa Erba con una data del suo show “MIRACOLATO”.

Una data speciale, questa a Villa Erba, per il comico comasco, forte del successo del suo show nei maggiori teatri italiani dopo il fortunato debutto della scorsa stagione.

Il suo “MiracolaTOUR”, tra l’inverno e l’estate, ha attraversato i teatri e le piazze di tutta la penisola, dal Trentino alla Sicilia, con più di 30mila biglietti venduti e svariati sold out.

La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante.

I biglietti per la data dello spettacolo “MIRACOLATO” di domenica 23 luglio sono disponibili da venerdì 21 aprile, su TicketOne e su Teatrosocialecomo.it

dove si potranno acquistare anche i biglietti per il live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea e per quello di Mannarino.

