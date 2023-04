L’attore porta in scena il suo podcast sul meglio e sul peggio di quello che accade in Italia con uno spettacolo teatrale scritto insieme a Ugo Ripamonti

NonHannoUnAmico è uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che nell’ultimo anno ha riscosso un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo. Il debutto sarà a Ferrara, al Teatro Comunale “Claudio Abbado”, venerdì 5 maggio alle 20.30.

Esattamente come nel podcast – nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese – ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro di NonHannoUnAmico c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto di noi, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Un’ora di racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Caratterizzato da un allestimento essenziale per lasciare che siano la parola e le risate a riempire tutti gli spazi, anche fisici, del teatro, NonHannoUnAmico girerà, in questa prima fase di tournée di maggio 2023, in sei città italiane. La prima nazionale è a Ferrara, seguiranno Torino, Bologna, Genova, Milano, Palermo e Cagliari.

Lo spettacolo è una produzione ITC2000. Biglietti da 15 a 28 euro. Prevendite già attive sul sito www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria (Corso Martiri della Libertà 21).

Altri articoli di Teatro su Dietro La Notizia