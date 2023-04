Manca solo una fermata alla fine del bonsoir! – Michielin10 a teatro, il primo viaggio nei teatri di Francesca Michielin, che si concluderà sabato 22 aprile con l’ultima tappa al Teatro Bellini di Napoli dopo una primavera di emozionanti sold-out. La cantautrice e polistrumentista prosegue il suo percorso live e annuncia L’Estate dei Cani Sciolti, il nuovo tour estivo prodotto da Vivo Concerti.

A partire dal mese di luglio Francesca attraverserà il Paese da nord a sud, portando sui palchi di alcune delle location più suggestive d’Italia, tra litorali e alta quota, i brani di Cani Sciolti – il nuovo progetto discografico pubblicato il 24 febbraio 2023 per Columbia Records/Sony Music Italy, e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

Le novità non finiscono qui: da venerdì 28 aprile sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di gIANMARIA DISCO DANCE feat. Francesca Michielin, disponibile in pre-save e in pre-add. Una collaborazione inedita, tutta made in Veneto, per un brano energico e riflessivo che descrive con la cassa in quattro il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo.

I biglietti de L’Estate dei Cani Sciolti sono disponibili in prevendita dalle ore 12:00 di venerdì 21 aprile sul sito www.vivoconcerti.com e dalle ore 12:00 di mercoledì 26 aprile nei punti vendita autorizzati (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia